При закрытии дня ниже 2540 п. индекса Мосбиржи будет открыт потенциал для снижения вплоть до уровня поддержки 2450 п. - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива вновь показывают понижательную динамику. Ввиду того, что завтра торги на Московской Бирже проводиться не будут, инвесторы логично предпочитают фиксировать длинные позиции. Рублёвый индекс Московской Биржи в первой половине дня снизился на 0.5%, до 2550 пунктов. Валютный РТС в первой половине дня тоже потерял аналогичную величину и отступил до 1230 пунктов. Ближе к закрытию торгов негативные настроения и распродажи могут усилиться. В свете роста политических рисков и предстоящих праздников российским инвесторам лучше частично фиксировать длинные позиции и точно не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Всё самое важное произойдёт в четверг и пятницу, когда в России будет выходной.

Техническая картина по рублёвому индексу пока выглядит нейтрально, но более существенная фиксация прибыли может начаться в любой момент. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения, вплоть до сильного уровня поддержки 2450 пунктов", - предупреждает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.