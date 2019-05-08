Внешнеторговый сектор КНР демонстрирует смешанную динамику накануне важных переговоров в Вашингтоне - Julius Baer

Согласно свежей статистике, экспорт из КНР в апреле продемонстрировал сокращение после сильного роста в марте, тогда как импорт вырос впервые за пять месяцев, что подтвердило смешанную картину по экономике Поднебесной, констатирует экономист Julius Baer

Софи Альтерматт. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее поставки китайских товаров на внешний рынок сократились на 2,7%, что оказалось хуже ожиданий, тогда как импорт увеличился на 4%, превысив прогнозы. Эффект высокой базы и рост экспорта в марте накануне снижения НДС в апреле, скорее всего, спровоцировали сокращение экспорта в отчетном месяце. На данную динамику указывало и снижение новых экспортных заказов, о котором стало известно из публикации индекса PMI на прошлой неделе.

"Тем временем, неожиданный рост импорта позволяет говорить о том, что внутренний спрос начинает восстанавливаться на фоне эффекта правительственных мер поддержки экономики, - отмечает эксперт Julius Baer. - Внешняя торговля Китая будет и дальше испытывать проблемы из-за слабого спроса в мировой экономике и неопределенности в торговых отношениях с США, чей президент Дональд Трамп пригрозил повышением импортных пошлин. Очередной раунд переговоров двух стран состоится в четверг в Соединенных Штатах, куда прибудет делегация КНР во главе с вице-премьером Лю Хэ. Вашингтон подтвердил в понедельник, что новые тарифы вступят в силу уже в пятницу 10 мая, если сторонам не удастся подписать соглашение на предстоящей встрече. Повышение пошлин Соединенными Штатами, вероятно, приведет к ответным мерам в Китае и эскалации торговой войны. Итоги переговоров США и Китая на этой неделе будут иметь важную роль для всей международной торговли".