Доллар и евро могут подорожать после майских праздников - БКС

"По нашему мнению, ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников. К началу лета курс рубля против доллара, по нашим расчетам, может сформироваться на уровне 66-65, против евро - 74-74,5, - прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Наиболее серьезное влияние на положение национальной валюты РФ во второй половине месяца могут оказать сигналы к ухудшению геополитической картины и возможное снижение цен на нефть. Рост напряженности информационного поля способен спровоцировать уход части нерезидентов из ОФЗ. Заметим, что в последнее время поддержка со стороны долгового рынка дает возможность российской валюте демонстрировать более уверенную динамику в сравнении с аналогами emerging markets".

Традиционный набор санкционных рисков, по мнению эксперта, может активизироваться в обозримой перспективе. 2 мая участники слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США призвали "продвигаться к санкциям против энергетического сектора" РФ. Это достаточно тревожный знак, учитывая, что в последнее время повысилась напряженность сразу по нескольким направлениям, в той или иной степени затрагивающим интересы США - Венесуэла, Северная Корея, Украина.

"Риски снижения цен на нефть менее очевидны, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, однако волатильность нефтяных котировок может вырасти, - указывает Сергей Дейнека. - В случае если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца текущего года, котировки энергоносителя могут попасть под ощутимое давление, откатившись к $64-65 за баррель. Несмотря на рост противоречий внутри ОПЕК, мы ожидаем, что сделка все же будет продлена, при этом любые сомнения в ее продлении могут провоцировать локальные ценовые спады. Кроме того, к девальвационному движению в рубле в мае могут привести увеличение покупок валюты Минфином на открытом рынке по бюджетному правилу и сезонное ухудшение динамики счета текущих операций. Из факторов поддержки рубля в мае выделим общерыночный риск-аппетит, поводом для которого может стать заключение торговой сделки между США и КНР либо заметные новости о прогрессе в этом направлении, а также налоговый период".