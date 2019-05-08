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08 мая 2019 года 14:45
Доллар и евро могут подорожать после майских праздников - БКС
"По нашему мнению, ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников. К началу лета курс рубля против доллара, по нашим расчетам, может сформироваться на уровне 66-65, против евро - 74-74,5, - прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Наиболее серьезное влияние на положение национальной валюты РФ во второй половине месяца могут оказать сигналы к ухудшению геополитической картины и возможное снижение цен на нефть. Рост напряженности информационного поля способен спровоцировать уход части нерезидентов из ОФЗ. Заметим, что в последнее время поддержка со стороны долгового рынка дает возможность российской валюте демонстрировать более уверенную динамику в сравнении с аналогами emerging markets". Традиционный набор санкционных рисков, по мнению эксперта, может активизироваться в обозримой перспективе. 2 мая участники слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США призвали "продвигаться к санкциям против энергетического сектора" РФ. Это достаточно тревожный знак, учитывая, что в последнее время повысилась напряженность сразу по нескольким направлениям, в той или иной степени затрагивающим интересы США - Венесуэла, Северная Корея, Украина. "Риски снижения цен на нефть менее очевидны, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, однако волатильность нефтяных котировок может вырасти, - указывает Сергей Дейнека. - В случае если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца текущего года, котировки энергоносителя могут попасть под ощутимое давление, откатившись к $64-65 за баррель. Несмотря на рост противоречий внутри ОПЕК, мы ожидаем, что сделка все же будет продлена, при этом любые сомнения в ее продлении могут провоцировать локальные ценовые спады. Кроме того, к девальвационному движению в рубле в мае могут привести увеличение покупок валюты Минфином на открытом рынке по бюджетному правилу и сезонное ухудшение динамики счета текущих операций. Из факторов поддержки рубля в мае выделим общерыночный риск-аппетит, поводом для которого может стать заключение торговой сделки между США и КНР либо заметные новости о прогрессе в этом направлении, а также налоговый период".
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08 мая 2019 года 15:30
Внешнеторговый сектор КНР демонстрирует смешанную динамику накануне важных переговоров в Вашингтоне - Julius Baer
Согласно свежей статистике, экспорт из КНР в апреле продемонстрировал сокращение после сильного роста в марте, тогда как импорт вырос впервые за пять месяцев, что подтвердило смешанную картину по экономике Поднебесной, констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. По сравнению с... читать дальше
.08 мая 2019 года 14:17
Внешнеторговый конфликт США и Китая не отражается на американских высокодоходных облигациях - Julius Baer
"Угроза президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины спровоцировала волну фиксации прибыли на мировых финансовых рынках. По данным индекса Bloomberg Barclays Corporate High Yield Index, американские высокодоходные облигации потеряли во вторник 0,13% и теперь торгуются на 0,23% ниже... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки с начала текущей недели следуют динамике других рисковых активов. Так, вчера цены на нефть продемонстрировали снижение более чем на 2%, в то время как индекс S&P500 потерял около 1,7%. В ходе утренних торгов нефтяные контракты несколько восстанавливаются. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:12
"Европейская валюта во вторник понесла незначительные потери по отношению к доллару США и сегодня с утра восстанавливает их. На горизонте последних нескольких дней EUR/USD формирует узкую консолидацию, выход из которой может сопровождаться хорошим направленным импульсом, привлекательным для... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:57
"Нефтяные котировки во вторник оказались под давлением. Фьючерсы на Brent завершили день ниже $70 за баррель, но сегодня с утра постепенно восстанавливают свои позиции. Стойкость круглой отметки $70 и поддержка в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сохранение оптимизма среди... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:43
"Устойчивой положительной динамики в нефти не наблюдается, муссируется тема с ростом американских пошлин на китайские товары, что особенно актуально в преддверии очередного раунда переговоров, которые стартуют сегодня. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,8 млн барр. при... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:11
"На фоне снижения "аппетита к риску" на рынках из-за угрозы срыва торговых переговоров между США и КНР котировки евробондов ЕМ преимущественно оказались под давлением - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,39% годовых, Мексики – на 2 б.п. – до 4,14% годовых, Турции – на 16 б.п. – до... читать дальше
.08 мая 2019 года 09:51
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.07 мая 2019 года 18:19
"Сезон отчетности в США продолжает радовать позитивными новостями, - отмечают эксперты Julius Baer. - К настоящему моменту отчеты за I квартал 2019 года представили компании, составляющие около 83% капитализации индекса S&P 500, и их прибыль превысила прогнозы на 6,8%. При этом 73% компаний... читать дальше
.07 мая 2019 года 16:01
"На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти... читать дальше
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