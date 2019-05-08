Внешнеторговый конфликт США и Китая не отражается на американских высокодоходных облигациях - Julius Baer

"Угроза президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины спровоцировала волну фиксации прибыли на мировых финансовых рынках. По данным индекса Bloomberg Barclays Corporate High Yield Index, американские высокодоходные облигации потеряли во вторник 0,13% и теперь торгуются на 0,23% ниже уровня предыдущей недели. Это довольно слабая коррекция, принимая во внимание рост индекса на 8,8% с начала года. Что более важно, мы рассматриваем средний кредитный спред с казначейскими облигациям на уровне 3,7% как достаточно привлекательный на фоне низкой вероятности начала рецессии и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков. Внешнеторговый конфликт США и Китая пока не разрешен, но, как мы говорили ранее, в ближайшей перспективе нас ждет только новостной шум, а не разрушение глобальных производственных цепочек. Как следствие, наши экономисты по-прежнему ожидают улучшение экономической динамики во второй половине года. Тем временем, рейтинговое агентство Moody's считает, что рост числа корпоративных дефолтов при данном сценарии является очень маловероятным", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.