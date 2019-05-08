Рубль демонстрирует устойчивую динамику на фоне роста некоторых ключевых развивающихся валют - БКС

"Пара USD/RUB в среду стартовала на отрицательной территории, после чего продолжила умеренно снижаться, перейдя затем к коррекционным попыткам. Пара EUR/RUB на открытии незначительно снизилась и консолидируется в небольшом "минусе". Рубль демонстрирует устойчивую позитивную динамику на фоне роста некоторых ключевых развивающихся валют. Поддержку рисковым активам оказали данные по китайской экономике: объем импорта Китая неожиданно вырос, хотя экспорт снизился вопреки ожидавшемуся росту. Однако в целом мировые рынки остаются нестабильными из-за опасений срыва заключения внешнеторговой сделки между США и Китаем. Завтра в Вашингтоне стартует 11-й раунд переговоров по данной проблеме, в котором примет участие китайский вице-премьер. Вчера пара USD/RUB пыталась пробить уровень 65, но быстро отскочила от него, оставшись в рамках краткосрочного восходящего канала. Более качественным сигналом, свидетельствующим о выходе из него, будет завершение часового периода под недельным минимумом 64,98. Пока этого не произошло, более вероятно возобновление роста с попыткой пробоя горизонтальной области сопротивления 65,6-65,85", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.