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08 мая 2019 года 13:48
Рубль демонстрирует устойчивую динамику на фоне роста некоторых ключевых развивающихся валют - БКС
"Пара USD/RUB в среду стартовала на отрицательной территории, после чего продолжила умеренно снижаться, перейдя затем к коррекционным попыткам. Пара EUR/RUB на открытии незначительно снизилась и консолидируется в небольшом "минусе". Рубль демонстрирует устойчивую позитивную динамику на фоне роста некоторых ключевых развивающихся валют. Поддержку рисковым активам оказали данные по китайской экономике: объем импорта Китая неожиданно вырос, хотя экспорт снизился вопреки ожидавшемуся росту. Однако в целом мировые рынки остаются нестабильными из-за опасений срыва заключения внешнеторговой сделки между США и Китаем. Завтра в Вашингтоне стартует 11-й раунд переговоров по данной проблеме, в котором примет участие китайский вице-премьер. Вчера пара USD/RUB пыталась пробить уровень 65, но быстро отскочила от него, оставшись в рамках краткосрочного восходящего канала. Более качественным сигналом, свидетельствующим о выходе из него, будет завершение часового периода под недельным минимумом 64,98. Пока этого не произошло, более вероятно возобновление роста с попыткой пробоя горизонтальной области сопротивления 65,6-65,85", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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08 мая 2019 года 15:30
Внешнеторговый сектор КНР демонстрирует смешанную динамику накануне важных переговоров в Вашингтоне - Julius Baer
Согласно свежей статистике, экспорт из КНР в апреле продемонстрировал сокращение после сильного роста в марте, тогда как импорт вырос впервые за пять месяцев, что подтвердило смешанную картину по экономике Поднебесной, констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. По сравнению с... читать дальше
.08 мая 2019 года 14:17
Внешнеторговый конфликт США и Китая не отражается на американских высокодоходных облигациях - Julius Baer
"Угроза президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины спровоцировала волну фиксации прибыли на мировых финансовых рынках. По данным индекса Bloomberg Barclays Corporate High Yield Index, американские высокодоходные облигации потеряли во вторник 0,13% и теперь торгуются на 0,23% ниже... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки с начала текущей недели следуют динамике других рисковых активов. Так, вчера цены на нефть продемонстрировали снижение более чем на 2%, в то время как индекс S&P500 потерял около 1,7%. В ходе утренних торгов нефтяные контракты несколько восстанавливаются. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:12
"Европейская валюта во вторник понесла незначительные потери по отношению к доллару США и сегодня с утра восстанавливает их. На горизонте последних нескольких дней EUR/USD формирует узкую консолидацию, выход из которой может сопровождаться хорошим направленным импульсом, привлекательным для... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:57
"Нефтяные котировки во вторник оказались под давлением. Фьючерсы на Brent завершили день ниже $70 за баррель, но сегодня с утра постепенно восстанавливают свои позиции. Стойкость круглой отметки $70 и поддержка в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сохранение оптимизма среди... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:43
"Устойчивой положительной динамики в нефти не наблюдается, муссируется тема с ростом американских пошлин на китайские товары, что особенно актуально в преддверии очередного раунда переговоров, которые стартуют сегодня. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,8 млн барр. при... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:11
"На фоне снижения "аппетита к риску" на рынках из-за угрозы срыва торговых переговоров между США и КНР котировки евробондов ЕМ преимущественно оказались под давлением - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,39% годовых, Мексики – на 2 б.п. – до 4,14% годовых, Турции – на 16 б.п. – до... читать дальше
.08 мая 2019 года 09:51
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.07 мая 2019 года 18:19
"Сезон отчетности в США продолжает радовать позитивными новостями, - отмечают эксперты Julius Baer. - К настоящему моменту отчеты за I квартал 2019 года представили компании, составляющие около 83% капитализации индекса S&P 500, и их прибыль превысила прогнозы на 6,8%. При этом 73% компаний... читать дальше
.07 мая 2019 года 16:01
"На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти... читать дальше
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