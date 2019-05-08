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08 мая 2019 года 13:18
"Разморозка" политических контактов РФ и США создает предпосылки для снижения санкционных рисков - БКС
"Сегодня внешний фон для российского рынка подает смешанные сигналы. Этим, а также предпраздничным затишьем во многом объясняется околонулевая динамика индекса МосБиржи. С одной стороны, трудности в торговых переговорах США и Китая создают нервозность на биржевых площадках и вчера привели к снижению американских фондовых индексов. С другой стороны, сегодня растут цены на нефть, которые закрепились на отметках выше 70 долларов за баррель на новостях о том, что импорт нефти в Китай в апреле достиг рекордного пика в 10,64 миллиона баррелей в сутки. Хотя сегодняшний рост стоимости углеводородов можно назвать и технической коррекцией после падения котировок в предыдущие дни. Мы полагаем, что ряд игроков выйдет из позиций накануне длинных выходных, в том числе и из-за неопределенных перспектив торговых переговоров США и Китая. Хотя участие вице-премьера Китая Лю Хэ в торговых переговорах в Вашингтоне (четверг и пятница) теоретически указывает на готовящуюся сделку, хотя, возможно, она будет заключена и позднее. На следующей неделе в фокусе участников рынка будет корпоративная отчетность за первый квартал 2019 года. В свете возросших геополитических рисков в регионах, затрагивающих интересы США и России (Венесуэла, Северная Корея, Украина), Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, а на 14 мая запланирована встреча госсекретаря США Помпео с министром иностранных дел Лавровым (вторая за две недели) для эффективного обмена мнениями в зонах пересечения интересов. Отметим, что российско-американские политические контакты наконец "разморозились", это создает предпосылки для решения вопросов и немного снижает санкционные риски", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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08 мая 2019 года 15:30
Внешнеторговый сектор КНР демонстрирует смешанную динамику накануне важных переговоров в Вашингтоне - Julius Baer
Согласно свежей статистике, экспорт из КНР в апреле продемонстрировал сокращение после сильного роста в марте, тогда как импорт вырос впервые за пять месяцев, что подтвердило смешанную картину по экономике Поднебесной, констатирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. По сравнению с... читать дальше
.08 мая 2019 года 14:17
Внешнеторговый конфликт США и Китая не отражается на американских высокодоходных облигациях - Julius Baer
"Угроза президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины спровоцировала волну фиксации прибыли на мировых финансовых рынках. По данным индекса Bloomberg Barclays Corporate High Yield Index, американские высокодоходные облигации потеряли во вторник 0,13% и теперь торгуются на 0,23% ниже... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки с начала текущей недели следуют динамике других рисковых активов. Так, вчера цены на нефть продемонстрировали снижение более чем на 2%, в то время как индекс S&P500 потерял около 1,7%. В ходе утренних торгов нефтяные контракты несколько восстанавливаются. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.08 мая 2019 года 11:12
"Европейская валюта во вторник понесла незначительные потери по отношению к доллару США и сегодня с утра восстанавливает их. На горизонте последних нескольких дней EUR/USD формирует узкую консолидацию, выход из которой может сопровождаться хорошим направленным импульсом, привлекательным для... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:57
"Нефтяные котировки во вторник оказались под давлением. Фьючерсы на Brent завершили день ниже $70 за баррель, но сегодня с утра постепенно восстанавливают свои позиции. Стойкость круглой отметки $70 и поддержка в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сохранение оптимизма среди... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:43
"Устойчивой положительной динамики в нефти не наблюдается, муссируется тема с ростом американских пошлин на китайские товары, что особенно актуально в преддверии очередного раунда переговоров, которые стартуют сегодня. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,8 млн барр. при... читать дальше
.08 мая 2019 года 10:11
"На фоне снижения "аппетита к риску" на рынках из-за угрозы срыва торговых переговоров между США и КНР котировки евробондов ЕМ преимущественно оказались под давлением - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,39% годовых, Мексики – на 2 б.п. – до 4,14% годовых, Турции – на 16 б.п. – до... читать дальше
.08 мая 2019 года 09:51
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.07 мая 2019 года 18:19
"Сезон отчетности в США продолжает радовать позитивными новостями, - отмечают эксперты Julius Baer. - К настоящему моменту отчеты за I квартал 2019 года представили компании, составляющие около 83% капитализации индекса S&P 500, и их прибыль превысила прогнозы на 6,8%. При этом 73% компаний... читать дальше
.07 мая 2019 года 16:01
"На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти... читать дальше
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