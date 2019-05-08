Результаты по МСФО за 1К19 должны подтвердить наш долгосрочный позитивный взгляд на Полюс - БКС Глобал Маркетс

"Полюс: результаты по МСФО за 1К19 должны подтвердить наш долгосрочный позитивный взгляд на компанию. Мы прогнозируем нейтральную динамику к/к и сильные результаты г/г, поскольку сокращение продаж золота было компенсировано ростом цен к/к, при этот Наталкинское месторождение продолжает поддерживать показатели г/г", - отмечают в БКС Глобал Маркетс.

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