Ожидаем плавного движения доходности ОФЗ вниз на 20-30 бп на горизонте 1-3 месяцев на участке до 10 лет - ИК "Велес Капитал"

"Внутренние макроэкономические данные в России свидетельствуют о хорошей вероятности снижения ключевой ставки Банком России в течение квартала, поэтому интерес в облигациях сроком на 3-4 года остается высоким. Мы ожидаем плавного движения доходности ОФЗ вниз на 20-30 бп на горизонте 1-3 месяцев на участке до 10 лет. Темпы ценового роста бумаг мы в большей степени связываем с ситуацией на глобальных площадках, которая пока остается нестабильной", - отмечают в ИК "Велес Капитал".