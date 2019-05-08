Рубль становится более чувствительным к спросу на риск и геополитическим рискам - Банк "Санкт-Петербург"

"Валюты развивающихся стран торгуются в среду утром разнонаправленно к доллару США, рубль умеренно укрепляется, держится в районе 65,2 руб./$. Сегодня в 12:00 мск будет опубликован план покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в мае. По нашим оценкам, их объем составит 365 млрд руб. (или $5,6 млрд), увеличившись более чем на 40% в сравнении с апрелем из-за более высокой цены на нефть. Кроме того, "докупки" валюты, которые ЦБ осуществляет для компенсации "выпавших" в августе-декабре прошлого года fx-покупок, по нашим оценкам, составят 50,4 млрд руб. (или $0,8 млрд). Таким образом, в совокупности fx-операции ЦБР для Минфина в этом месяце составят 23 млрд руб. в день (или $0,4 млрд), что на 60% выше уровня апреля из-за меньшего числа рабочих дней. Более того, во 2 кв. мы ожидаем снижение сальдо счета текущих операций, несмотря на более высокие цены на нефть. В этом ключе рубль становится более чувствительным к спросу на риск и геополитическим рискам. Изменение настроения глобальных инвесторов или введение санкций сейчас может оказать большее влияние на рубль, чем в позитивных условиях в первом квартале", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".