Минфин РФ в среду объявит оценку покупки валюты на июнь: ожидаем на уровне 330 млрд руб. без учета отложенных покупок - "ВТБ Капитал"

"Очередная эскалация американо-китайского торгового конфликта, спровоцированная позавчерашними заявлениями президента Трампа, продолжила оказывать давление на мировые рынки в ходе вчерашних торгов. И хотя китайский рынок акций (Shanghai Composite +0,7%) немного отыграл понесенные ранее потери, на других ведущих мировых площадках снижение продолжилось. S&P 500 просел на 1,7%, что стало худшим результатом с марта. DAX потерял 1,6%, MSCI EM снизился на 0,5%. В то же время американский и немецкий рынки долга закрылись ростом: доходности UST снизились в среднем на 1 бп, кривая немецких Bunds сместилась вниз на 3–4 бп. Большинство валют развивающихся рынков ослабли против доллара: индийская рупия и индонезийская рупия скорректировались на 0,1%, китайский юань и мексиканское песо – на 0,2%. Однако были и исключения: южноафриканский ранд укрепился на 0,2%. Ухудшение аппетита к риску оказало давление и на нефтяные котировки. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,9%, до 69,9 долл./барр. Рубль вплоть до вечера торговался в положительной зоне. Ближе к полудню по лондонскому времени он достиг внутридневного максимума на отметке 65,00 за доллар, однако затем давление на валюты развивающихся рынков начало расти, и рубль развернулся в сторону снижения. В итоге закрытие произошло на отметке 65,39 (-0,2%). Объем торгов в USDRUB_TOM составил вполне приличные 2,0 млрд долл. Сегодня ожидается публикация данных по торговому обороту Китая и промышленному производству Германии. Российский Минфин представит оценку покупки валюты на следующий месяц. По нашим расчетам, ее основная часть (т.е. без учета отложенных покупок) составит 330 млрд руб." - отмечают анаилтики "ВТБ Капитал"