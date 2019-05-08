Негативный внешний фон удерживает рубль на более слабых отметках относительно конца апреля - "Нордеа Банк"

"Негативный внешний фон, связанный с опасениями относительно исхода торговых переговоров между Китаем и США, намеченных на четверг и пятницу, удерживает рубль на более слабых отметках относительно конца апреля. Ключевыми факторами для рубля на сегодня будут публикация покупок валюты Минфином во второй половине мая-начале июня (в 12:00 по Москве). Мы ожидаем, что объем возрастет до 350 млрд руб. с 255 млрд руб. в прошлом месяце. С учетом отложенных покупок среднедневной объем операций составит около 22 млрд руб., что является историческим максимумом по данным операциям. Тем не менее, не ожидаем существенной реакции рубля на данное событие. Минфин также проведет сегодня первый аукцион по размещению ОФЗ после апрельского заседания Банка России. С учетом сигналов по снижению ставке, а также после замедления инфляции по итогам апреля может сохраниться устойчивый спрос на бумаги, несмотря на не самый благоприятный внешний фон. Расцениваем размещения ОФЗ скорее как фактор поддержки для рубля перед лицом внешних рисков, чем как источник заметного укрепления российской валюты сегодня", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".