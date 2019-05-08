В среднесрочной перспективе пара EUR/USD находится в нисходящем тренде - БКС

"Европейская валюта во вторник понесла незначительные потери по отношению к доллару США и сегодня с утра восстанавливает их. На горизонте последних нескольких дней EUR/USD формирует узкую консолидацию, выход из которой может сопровождаться хорошим направленным импульсом, привлекательным для спекулянтов. В среднесрочной перспективе пара находится в нисходящем тренде, и ближайшей поддержкой является отметка 1,12", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.