Инвесторы сохраняют оптимизм по нефти - БКС

"Нефтяные котировки во вторник оказались под давлением. Фьючерсы на Brent завершили день ниже $70 за баррель, но сегодня с утра постепенно восстанавливают свои позиции. Стойкость круглой отметки $70 и поддержка в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сохранение оптимизма среди инвесторов на фоне санкций в отношении Ирана и приверженности участников ОПЕК+ соглашению по сокращении добычи. В случае успешного завершения переговоров между США и Китаем на этой неделе котировки могут развернуться в сторону роста", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.