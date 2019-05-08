Ждем сохранения волатильности в нефти - Промсвязьбанк

"Устойчивой положительной динамики в нефти не наблюдается, муссируется тема с ростом американских пошлин на китайские товары, что особенно актуально в преддверии очередного раунда переговоров, которые стартуют сегодня. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,8 млн барр. при снижении запасов бензинов на 2,8 млн барр. и дистиллятов на 0,8 млн барр. Сегодня в фокусе будет статистика от Минэнерго США. Ждем сохранения волатильности в нефти, ориентируемся на уровень 68-70 долл./барр. на ближайшее время", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.