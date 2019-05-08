Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 65-65,50 - Промсвязьбанк

"Последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметок 65-65,50. Ухудшение "риск-аппетита" на глобальных рынках в начале недели оказывает умеренное давление на основную группу валют развивающихся стран, но каких-либо масштабных распродаж в валютах EM не наблюдается. Общее отношение инвесторов ко всей группе EM остается ключевым драйвером для рубля, и ход торговых переговоров между представителями США и Китая во второй половине недели, вероятно, определит риск-аппетит на глобальных рынках. Из внутренних историй выделим, что сегодня Минфин РФ объявит объем покупок иностранной валюты на ближайший месяц. Сама по себе новость вряд ли вызовет большую реакцию (участники рынка самостоятельно могут примерно оценить масштаб покупок), но в целом отметим, что в ближайшие месяцы объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила будут сопоставимы с притоком валюты по текущему счету (а в отдельные месяцы могут и превышать их). Сегодняшний день – последний полноценный рабочий день на текущей неделе. Завтра "Московская биржа" будет закрыта в связи с празднованием Дня Победы, а в пятницу, вероятно, торговая активность будет невысока ("Московская биржа" будет открыта, но в целом в РФ выходной день). Напомним, что достаточно часто на подобных слабоактивных торгах в последнее время наблюдалось временное ослабление рубля без явных новостных драйверов (майские праздники 2018 г., конец декабря 2018 г.), однако по возвращению к стандартному режиму торгов рубль достаточно быстро компенсировал потери. Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 65-65,50. Дальнейшая динамика рубля в первую очередь зависит от "риск-аппетита" на глобальных рынках", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.