Ожидаем продолжения консолидации евробондов ЕМ - Промсвязьбанк

"На фоне снижения "аппетита к риску" на рынках из-за угрозы срыва торговых переговоров между США и КНР котировки евробондов ЕМ преимущественно оказались под давлением - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,39% годовых, Мексики – на 2 б.п. – до 4,14% годовых, Турции – на 16 б.п. – до 8,05% годовых. Котировки российских евробондов поддерживают высокие цены на нефть, которые остаются выше 70 долларов/баррель. Вместе с тем текущие уровни доходности 10-леток РФ, как мы отмечали ранее, имеют весьма ограниченный потенциал дальнейшего снижения (относительно UST и евробондов ЕМ с аналогичным уровнем рейтинга) – не более 10-15 б.п. Инвесторы продолжат следить за прогрессом торговых переговоров США-КНР; ожидаем продолжения консолидации евробондов ЕМ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.