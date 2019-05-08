После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2565 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2560, 2550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2580, 2590 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Цены на "черное золото" могут заметно сдвинуться в связи с вечерней публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.