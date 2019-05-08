Ждём открытия российского рынка акций в слабом "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, нефть пытается вернуться выше отметки $70 за баррель Brent. Сырьевые валюты также пытаются немного скорректировать потери предыдущего дня. Ждём открытия российского рынка акций в слабом "плюсе", а также небольшого укрепления рубля, которому будут способствовать аукционы ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.