Рубль удержал позиции - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенное снижение цен на нефть, рубль укрепил свои позиции. И если доллар понес лишь символические потери, удержав позиции выше 65,2 рубля, то евро снизился на 0,2%, уйдя ниже 73 рублей. Отметим, что кроме снижения рынка энергоносителей, негативом для рубля могла стать и динамика валют развивающихся рынков. Однако российской валюте удалось не только удержать позиции, но и укрепиться. При этом, с технической точки зрения, доллар закрепился выше уровня 65 рублей, который теперь выступает ближайшей поддержкой, что может говорить в пользу дальнейших попыток роста американской валюты", - комментирует ситуацию на валютном рынке главный аналитик Промсвязьбанка