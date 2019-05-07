Уровень 2550 пунктов индекса МосБиржи является уверенной поддержкой - Промсвязьбанк

Во вторник российский рынок сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, чему, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, способствовал внешний фон. Так, поводом к продажам в наших акциях послужило возобновление негативной динамики на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 70 долларов за баррель. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках.

В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 1,2% и 1,3% соответственно. На таком фоне к 18:15 мск индекс МосБиржи потерял 0,8%, вернувшись в район 2560 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Башнефти, упавшие более чем на 5,5% на дивидендных новостях. Компанию им составили Татнефть и Лукой, снижение которых составило 2,5% и 1,9% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2 и Мосэнерго, прибавившие 3,6% и 2%.

"Последние декады апреля и начало мая российский рынок провел в узком диапазоне между уровнями 2550 и 2590 пунктов, - напоминает Богдан Зварич. - При этом все попытки выхода за его границы оказались неудачными. И если отметка 2590 - слабое сопротивление, то уровень 2550, который выступал предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале, является уверенной поддержкой. Однако тот уровень неопределенности, который наблюдается на рынках в связи с возникновением проблем в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем, в дальнейшем может способствовать углублению коррекции и переходу индекса МосБиржи в диапазон 2500 - 2550 пунктов. Отметим, что в ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях, ожидая результатов очередного раунда переговоров по торговому соглашению, который состоится в Штатах 9 и 10 мая".