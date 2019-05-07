Сезон отчетности в США и ЕС радует позитивными новостями - Julius Baer

"Сезон отчетности в США продолжает радовать позитивными новостями, - отмечают эксперты Julius Baer. - К настоящему моменту отчеты за I квартал 2019 года представили компании, составляющие около 83% капитализации индекса S&P 500, и их прибыль превысила прогнозы на 6,8%. При этом 73% компаний показали результаты лучше собственных ожиданий. Особенно высокие показатели отмечены в коммуникационном секторе и в здравоохранении, тогда как нефтегазовый сектор продолжает испытывать давление от падения цен на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Прогнозы по росту прибыли в I квартале улучшились с -2,5% до +2% на фоне неожиданно высоких результатов, и теперь прирост показателя ожидается на уровне 2,9%. В Европе сезон отчетности только достиг своего "экватора": результаты за I квартал года представили около половины эмитентов. При этом 50% компаний из индекса STOXX 600 сумели превзойти собственные прогнозы (в ЕС эта доля традиционно ниже, чем в США). Если рассматривать отдельные отрасли, то в здравоохранении результаты лучше ожиданий показали 68% компаний, в IT - 64%, в нефтегазовой сфере - 25%, в производстве зависящих от экономического цикла потребительских товаров - 29%. Более высокие показатели по сравнению с ожиданиями смогли продемонстрировать компании c тесными связями с американским рынком, чему помогла слабость пары EUR/USD. Во время презентаций отчетов главными факторами роста прибыли чаще всего упоминались динамика китайской экономики и валютные курсы, тогда как растущая стоимость сырья осталась главной проблемой. Позитивная отчетность американских и европейских компаний будет поддерживать фондовые рынки в ближайшие месяцы".