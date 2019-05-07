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07 мая 2019 года 17:08
БКС заменил в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" акции МТС на GDR Globaltrans
"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", заменив в ней акции "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на глобальные депозитарные расписки (GDR) Globaltrans, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и Globaltrans. "Мы включили в дивидендную корзину GDR Globaltrans, поскольку ожидаем дивидендную доходность по этим бумагам на горизонте 12 месяцев выше 12%, причем прогнозируемость дивидендов стала выше, а ликвидность держится более $1 млн в день. Кроме того, GDR Globaltrans существенно просели в цене. Несмотря на недавнее понижение рекомендации с "покупать" до "держать", мы отмечаем высокую прогнозируемость дивидендных выплат на горизонте ближайших 12 месяцев. Наши ожидания по дивдоходности на 2019 год выглядят обоснованно, поскольку мы уже учитываем возможную коррекцию цен на рынке полувагонов во второй половине 2019 года, тогда как компания уже дала ориентир по промежуточным дивидендам за первую половину 2019 года (8,3 млрд рублей)", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что, несмотря на исключение из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ", бумаги МТС остаются одними из фаворитов аналитиков "БКС Глобал Маркетс" в телекоммуникационном секторе РФ благодаря привлекательной дивидендной истории и дополнительным 3-4% в год за счет выкупов. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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Компании упоминаемые в новости: МТС, Globaltrans Inv
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