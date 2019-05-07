Рубль укрепляется несмотря на ухудшение внешнего фона - БКС

"Во вторник курс рубля формируется вблизи отметки 65. Российская валюта незначительно укрепляется, торги при этом малоактивны, - комментирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Котировки Brent восстановились после резкой просадки накануне, энергоноситель торгуется выше отметки $70 за баррель, обеспечивая тем самым достаточно комфортный уровень поддержки рублю. В сравнении с другими развивающимися валютами рубль выглядит более устойчивым, что, на наш взгляд, во многом связано с ожиданиями высокого спроса нерезидентов на ОФЗ в ходе предстоящих в среду аукционов. Кроме того, новые санкционные угрозы пока не активизируются, хотя стоит отметить, что эскалация кризиса в Венесуэле потенциально создает почву для усиления антироссийской риторики со стороны западного истеблишмента".

На внешних рынках настроения ухудшаются в свете сообщений о том, что Китай в последний момент решил пересмотреть некоторые обязательства в рамках торговых переговоров, также США объявили о том, что пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд все-таки будут повышены с 10 до 25% в пятницу.

"По нашему мнению, новый раунд переговоров состоится, и несмотря на "обмен любезностями" стороны придут к соглашению, - полагает Сергей Дейнека. - Ставки в этой игре уж очень высоки, слишком долго и трудно достигался прогресс, чтобы стороны в одночасье отказались от сделки. Трампу соглашение нужно в том числе для получения внутриполитических баллов для переизбрания, а Китаю важно прийти к стабилизации отношений с ключевым торговым партнером. Мы не исключаем появления в ближайшие дни позитивных новостей со стороны торговых переговоров США и КНР, что поддержит всю группу рисковых активов. На настроения инвесторов в ближайшие дни также может повлиять выход важной макростатистики: в среду будут опубликованы данные об экспорте и импорте Китая в апреле, в этот же день состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, а на следующий день, 9 мая, пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В перспективе недели видим курс рубля в диапазоне 64,7-65,5, индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 2560-2580 пунктов".