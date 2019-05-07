Мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти с "Держать" до "Продавать" - ИК "Велес Капитал"

Рекомендованные дивиденды проигнорировали прошлогодний двукратный рост чистой прибыли, очищенной от разовых статей (доход в 100 млрд руб. по иску к АФК Система в 2017 г.), благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля в 2018 г., поэтому на новостях о дивидендах рынок обвалил акции Башнефти на 6-9%, указывает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

"Благодаря хорошей конъюнктуре о росте дивидендов по итогам 2018 г. отчитались все компании российского нефтегазового сектора за исключением Сургутнефтегаза, СД которого пока не дал рекомендацию. - отмечает эксперт ИК. - Таким образом, рекомендация СД Башнефти не увеличивать дивиденды, на наш взгляд, была маловероятной. Компания направит на выплаты по итогам 2018 г. 29,2 млрд руб. или 29% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. Вопросы "является ли Башнефть государственной компанией" и "действует ли для нее норма в 50% чистой прибыли как для госкомпании" не имеют однозначного ответа, учитывая, что даже материнская Роснефть в свое время открещивалась от принадлежности к государству в ходе процесса по приобретению Башнефти в 2014 г. Однако Роснефть платит дивиденды из 50% чистой прибыли по МСФО как для госкомпании, и рынок рассчитывал на рост дивидендов Башнефти из-за роста доходов и соблюдения установленной нормы по примеру материнской компании".

На взгляд аналитика ИК "Велес Капитал", ожидание высоких дивидендов было единственным драйвером роста котировок Башнефти в 2019 г.: при соблюдении нормы в 50% чистой прибыли дивидендная доходность акций Башнефти (14%) была бы ниже только доходности привилегированных акций Сургутнефтегаза (наш прогноз - 19%). Исходя из рекомендации СД и текущих котировок, доходность обыкновенных и привилегированных акций составит 8% и 9% соответственно, что чуть выше среднего для сектора уровня (8%).

"Однако большинство других представителей сектора имеют понятную стратегию развития, информационную прозрачность и отлаженный диалог со СМИ и инвестиционным сообществом, а акции компании ликвидны, - подчеркивает Александр Сидоров. - Эти характеристики были утрачены Башнефтью после перехода под контроль Роснефти, а с уходом интриги в отношении дивидендов пропала и инвестидея о высокой дивидендной доходности ее акции. Мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти с "Держать" до "Продавать". Исходя из нашего прогноза средней цены на нефть в 2019 г. в размере 70 долл. за баррель, мы ожидаем, что чистая прибыль Башнефти в 2019 г. будет на уровне 2018 г., и, соответственно, не изменятся дивиденды, что предполагает среднюю по сектору доходность".