.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти с "Держать" до "Продавать" - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 мая 2019 года 17:33
Мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти с "Держать" до "Продавать" - ИК "Велес Капитал"
Рекомендованные дивиденды проигнорировали прошлогодний двукратный рост чистой прибыли, очищенной от разовых статей (доход в 100 млрд руб. по иску к АФК Система в 2017 г.), благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля в 2018 г., поэтому на новостях о дивидендах рынок обвалил акции Башнефти на 6-9%, указывает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Благодаря хорошей конъюнктуре о росте дивидендов по итогам 2018 г. отчитались все компании российского нефтегазового сектора за исключением Сургутнефтегаза, СД которого пока не дал рекомендацию. - отмечает эксперт ИК. - Таким образом, рекомендация СД Башнефти не увеличивать дивиденды, на наш взгляд, была маловероятной. Компания направит на выплаты по итогам 2018 г. 29,2 млрд руб. или 29% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. Вопросы "является ли Башнефть государственной компанией" и "действует ли для нее норма в 50% чистой прибыли как для госкомпании" не имеют однозначного ответа, учитывая, что даже материнская Роснефть в свое время открещивалась от принадлежности к государству в ходе процесса по приобретению Башнефти в 2014 г. Однако Роснефть платит дивиденды из 50% чистой прибыли по МСФО как для госкомпании, и рынок рассчитывал на рост дивидендов Башнефти из-за роста доходов и соблюдения установленной нормы по примеру материнской компании". На взгляд аналитика ИК "Велес Капитал", ожидание высоких дивидендов было единственным драйвером роста котировок Башнефти в 2019 г.: при соблюдении нормы в 50% чистой прибыли дивидендная доходность акций Башнефти (14%) была бы ниже только доходности привилегированных акций Сургутнефтегаза (наш прогноз - 19%). Исходя из рекомендации СД и текущих котировок, доходность обыкновенных и привилегированных акций составит 8% и 9% соответственно, что чуть выше среднего для сектора уровня (8%). "Однако большинство других представителей сектора имеют понятную стратегию развития, информационную прозрачность и отлаженный диалог со СМИ и инвестиционным сообществом, а акции компании ликвидны, - подчеркивает Александр Сидоров. - Эти характеристики были утрачены Башнефтью после перехода под контроль Роснефти, а с уходом интриги в отношении дивидендов пропала и инвестидея о высокой дивидендной доходности ее акции. Мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти с "Держать" до "Продавать". Исходя из нашего прогноза средней цены на нефть в 2019 г. в размере 70 долл. за баррель, мы ожидаем, что чистая прибыль Башнефти в 2019 г. будет на уровне 2018 г., и, соответственно, не изменятся дивиденды, что предполагает среднюю по сектору доходность".
.
Компании упоминаемые в новости: Башнефть
.
07 мая 2019 года 18:19
"Сезон отчетности в США продолжает радовать позитивными новостями, - отмечают эксперты Julius Baer. - К настоящему моменту отчеты за I квартал 2019 года представили компании, составляющие около 83% капитализации индекса S&P 500, и их прибыль превысила прогнозы на 6,8%. При этом 73% компаний... читать дальше
.07 мая 2019 года 16:01
"На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти... читать дальше
.07 мая 2019 года 15:30
В последние недели рынок золота испытывал давление со стороны укрепляющегося доллара и улучшения настроений на финансовых рынках. Котировки металла опустились ниже 1 300 долл. США за унцию на фоне падения спроса на активы "тихой гавани" и охлаждения настроений игроков на фьючерсном рынке,... читать дальше
.07 мая 2019 года 14:31
ФРС США по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, состоявшегося в конце прошлой недели, смог устоять под давлением рынка и отказался от снижения процентных ставок, указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Вопреки ожиданиям, регулятор также объявил... читать дальше
.07 мая 2019 года 14:04
"В настоящее время всё внимание участников рынка приковано к торговым взаимоотношениям США и Китая. Рынок ожидал успешного соглашения между сторонами, однако ситуация разворачивается почти по детективному жанру. После Пекинского раунда переговоров, о которых участники достаточно позитивно... читать дальше
.07 мая 2019 года 12:34
"Похоже, что полоса плохих экономических данных Еврозоны уже осталась позади. Опубликованные в понедельник индексы PMI по сфере услуг превысили ожидания, что добавило макроэкономического оптимизма, вместе с сильными инфляционными данными конца прошлой недели. За счет этого, EUR/USD сумела... читать дальше
.07 мая 2019 года 10:58
"Нефти в понедельник удалось частично восстановиться к 71 доллару/баррель после разочаровывающих заявлений Д. Трампа о повышении тарифов на ряд китайских товаров вопреки вроде достигнутому прогрессу в переговорах. На помощь пришли слухи о направлении США к берегам Ирана бомбардировщиков и ударной... читать дальше
.07 мая 2019 года 10:41
Сегодня ожидаем сохранения "бокового" движения котировок евробондов ЕМ на снижении "аппетита к риску" - Промсвязьбанк
"Аппетит к риску" вчера несколько снизился на новостях о введение США пошли на китайские товары, в результате чего доходность UST’10 снизилась на 6 б.п. – до 2,47% годовых, а евробонды развивающихся стран продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, доходность 10-леток России выросла на 1... читать дальше
.07 мая 2019 года 10:13
Нефтяным котировкам удалось завершить понедельник на положительной территории, несмотря на стремительное снижение в первые часы торгов на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Китайская сторона не стала предпринимать резких шагов в ответ на угрозы Трампа о повышении торговых... читать дальше
.07 мая 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.