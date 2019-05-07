Рекомендованный уровень дивидендных выплат Башнефти стал сильным разочарованием для держателей акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Прошедшее в мае заседание совета директоров Башнефти рекомендовало направить на дивидендные выплаты лишь 28,235 млрд рублей (по 158,95 рублей на 1 размещенную обыкновенную и привилегированную акцию типа "А"). Это составляет только 27,7% чистой прибыли компании. Рекомендованный уровень дивидендных выплат находится вблизи нижней границы указанного диапазона и стал сильным разочарованием для держателей акций. В результате, после объявления результатов заседания совета директоров, акции компании сильно просели в цене. Однако следует отметить, что дивидендные выплаты компании по итогам 2018 года все же будут сохранены на достаточно высоком уровне, а произошедшее снижение цен акций увеличило дивидендную доходность по ним, которая сразу после открытия торгов составила 8% по обыкновенным и 9% по привилегированным акциям соответственно. С учетом указанных высоких дивидендных доходностей, а также перспектив возможного увеличения дивидендов в будущем можно купить акции компании с целью получения дохода от дивидендных выплат при попытках закрытия пост дивидендного гепа после даты отсечки", - указывает начальник аналитического отдела ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

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