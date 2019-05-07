Котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 70$ - ГК "ФИНАМ"

"На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти 1.5%. Немного обостряется геополитическая ситуация вокруг Ирана, США к его границам направили несколько военных кораблей, поэтому резкий рост волатильности может быть в любой день. А сегодня котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 70$, а котировки американского сорта нефти WTI торгуются выше отметки 61.5$", - предупреждает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.