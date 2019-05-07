Рост рынка золота берет паузу - Julius Baer

В последние недели рынок золота испытывал давление со стороны укрепляющегося доллара и улучшения настроений на финансовых рынках. Котировки металла опустились ниже 1 300 долл. США за унцию на фоне падения спроса на активы "тихой гавани" и охлаждения настроений игроков на фьючерсном рынке, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

"По нашим оценкам, драгоценный металл пока не перешел в фазу падения, хотя мы вынуждены признать, что его динамика в текущем году, скорее всего, будет менее устойчивой, чем ожидалось ранее, - указывает эксперт Julius Baer. - Во-первых, это связано с более продолжительным сохранением высокого курса доллара США, особенно на фоне слабости других валют. Как только он начнет падать позднее в этом году, золото должно начать дорожать. Во-вторых, уже затянувшаяся зрелая фаза экономического цикла пока не демонстрирует признаков скорого завершения. Если не брать в расчет влияние обострения торговых споров между США и Китаем, рост мировой экономики во втором полугодии должен ускориться, что приведет к снижению спроса на золото как защитный актив. Мы ожидаем рецессию в американской экономике и замедление глобального ВВП к концу 2020 года и восстановление покупок активов "тихой гавани"".

По данным последнего отчета Всемирного совета по золоту "Gold Demand Trends", спрос на драгоценный металл в I квартале текущего года был вновь слабым, напоминает специалист Julius Baer. В развивающихся странах высокие внутренние цены из-за сильного доллара сдерживают спрос на ювелирные украшения, тогда как инвесторы в развитых странах также держатся в стороне от рынка. Значительные покупки металла центробанками (они держатся вблизи десятилетних максимумов), тем не менее, являются небольшими по сравнению со спросом со стороны ювелирной промышленности и инвестиционного спроса и не способны повлиять на рынок.

"В целом, мы по-прежнему видим долгосрочный тренд на рост котировок золота. При этом рынок металла в ближайшие месяцы, то есть до тех пор, пока курс доллара будет высоким, будет оставаться волатильным", - заключает Карстен Менке.