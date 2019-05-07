ФРС США занимает жесткую выжидательную позицию - Julius Baer

ФРС США по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, состоявшегося в конце прошлой недели, смог устоять под давлением рынка и отказался от снижения процентных ставок, указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. Вопреки ожиданиям, регулятор также объявил об отсутствии намерения снижать стоимость заимствования в экономике ближе к концу текущего года.

"По нашим оценкам, Федеральный резерв занимает выжидательную позицию, - полагает Дэвид Коль. - Причины воздерживаться от любого изменения ставок, будь то их снижение или повышение, в настоящее время очень сильны. После публикации итогов последнего заседания председатель ФРС Джером Пауэлл прояснил позицию регулятора через оценку динамики инфляции в экономики. Темпы роста цен в последние несколько месяцев замедлились, а любимый индикатор Федрезерва, дефлятор основного индекса личных потребительских расходов, составил в марте 1,6%. Данная динамика исключает возможность повышения ставок. При этом, указание на временный характер замедления инфляции также говорит о низкой вероятности снижения ставок и о том, что ФРС будет жестко придерживаться занимаемой позиции. Позитивная динамика фондового рынка с начала года и рекордно низкая безработица являются дополнительными факторами, делающими снижение ставок в настоящее время бессмысленным".

Политическое давление, особенно призывы президента Дональда Трампа понизить ключевую процентную ставку на 1 п.п., является, по мнению эксперта Julius Baer, еще одним поводом для регулятора бездействовать. Уступки могут создать нежелательные последствия, включая снижение доверия к регулятору, а также падение курса доллара США и американских финансовых рынков. И напротив, повышение ставки в качестве меры предосторожности может привести к усилению политического давления на Федеральный резерв. "Как следствие, мы ожидаем сохранение ключевой ставки регулятора в коридоре 2,25-2,5% до конца текущего года", - резюмирует специалист Julius Baer.