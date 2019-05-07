Пара USD/RUB перешла к консолидации, постепенно сокращая амплитуду разнонаправленных движений - БКС

Несмотря на то, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем все же состоится 9-10 мая, при этом в ранее оговоренном составе, т. е. с участием китайского вице-премьера, рынки уже не питают особых иллюзий относительно этого процесса, уверен эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Его затягивание, вызванное большими разногласиями сторон, уже привело к словесной атаке Трампа, спровоцировавшей вчерашнюю распродажу на мировых рынках. Поэтому инвесторы теперь с большей осторожностью и меньшим оптимизмом ждут итогов американо-китайских переговоров. В результате после вчерашнего резкого восстановления сегодня многие рисковые активы возобновили снижение.

"В начале дня американская валюта продолжила нисходящее движение, стартовавшее во второй половине предыдущих торгов, - комментирует Дмитрий Бабин. - Но после открытия российской сессии индекс доллара продемонстрировал восходящий импульс, отыграв все дневные потери и торгуясь сейчас в небольшом минусе около отметки 97,5 п. Снижение доллара было вызвано некоторой разрядкой ситуации вокруг торговых переговоров между США и Китаем. В случае появления признаков того, что данный процесс зашел в тупик, это может вызвать рост доллара, т. к. возможная эскалация торгового противостояния больший ущерб нанесет торговым партнерам США, приведя к снижению их валют по отношению к доллару. Европейская валюта после утреннего роста перешла к умеренной нисходящей динамике. Пара EUR/USD в данный момент торгуется с нулевыми изменениями вблизи уровня 1,120. Пара USD/RUB перешла к консолидации, постепенно сокращая амплитуду разнонаправленных движений. До закрытия часового периода под уровнем 65 руб. более вероятно возобновление восходящей динамики с попыткой пробить горизонтальную область сопротивления 65,6-65,85".