Сегодня рынки успокоились, оценивая возможные последствия слов Трампа - Оргбанк

"В настоящее время всё внимание участников рынка приковано к торговым взаимоотношениям США и Китая. Рынок ожидал успешного соглашения между сторонами, однако ситуация разворачивается почти по детективному жанру. После Пекинского раунда переговоров, о которых участники достаточно позитивно отзывались, неожиданно для всех в минувшее воскресенье Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. Рынки отреагировали сильным падением котировок, где "лидером" оказался фондовый рынок Китая, рухнувший вчера более чем на 5%. Российский валюта, несмотря на падение нефтяного рынка, слабо реагировала, пытаясь даже немного окрепнуть. Прежде всего, это было обусловлено сильным ослаблением рубля в самом начале мая, словно он предугадал возможное развитие событий. Сегодня рынки успокоились, оценивая возможные последствия слов Трампа, которые однако были подтверждены торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Теперь вопрос один - дойдут ли слова до реальных дел или это очередной маневр США, чтобы склонить Китай в нужном направлении. В ближайшее время мы узнаем это, хотя бы по составу китайской делегации в Вашингтон. В случае неудачи в переговорном процессе, рынки могут быть впасть в "медвежий" настрой. Не минует сия чаша в этом случае и российский валютный рынок", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв.