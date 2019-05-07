Торговая активность в рубле, вероятно, останется ограниченной до понедельника - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта мало менялась во вторник утром, торгуясь в районе 65,2 руб./$. Снижение торговой активности в период праздников, а также усиление санкционной риторики со стороны США повысило давление на рубль на прошлой неделе. Мы не ожидаем существенных движений в рубле в ближайшие дни. Торговая активность, вероятно, останется ограниченной до понедельника", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".