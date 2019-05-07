Оптимистичные прогнозы и заявления Еврокомиссии способны дополнительно поддержать евро - FxPro

"Похоже, что полоса плохих экономических данных Еврозоны уже осталась позади. Опубликованные в понедельник индексы PMI по сфере услуг превысили ожидания, что добавило макроэкономического оптимизма, вместе с сильными инфляционными данными конца прошлой недели. За счет этого, EUR/USD сумела вернуться в область выше 1,1200. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет публикация отчетов Еврокомиссии. Оптимистичные прогнозы и заявления способны дополнительно поддержать евро", - отмечают в FxPro.