Рубль, скорее всего, останется под умеренным давлением - FxPro

"Российская валюта не спешит развивать отступление. Финансовые рынки мечутся вслед за перспективами торговой сделки Китая и США. Похоже, что инвесторы воспринимают ситуацию как "тяжелую, но исправимую", поскольку фондовые индексы периодически демонстрируют попытки восстановления от локальных минимумов. Аналогичным образом ведет себя и рубль: сегодня пара USD/RUB остается выше 65, а EUR/RUB торгуется над 73, хотя в целом удерживает позиции, зафиксированные в начале недели. Позитивным фактором для рубля является решительность, с которой нефть отбила первоначальный провал. Brent торгуется вблизи $70,70, получив поддержку на касании MA50 и MA200. Со стороны теханализа это важный сигнал поддержки, способный повлиять на ход торгов в ближайшие пару дней, однако вряд ли может считаться сигналом, формирующим тренд. Однако негатива добавляет турецкая лира, которая за прошедшие сутки уже потеряла более 3,4% и сейчас торгуется вблизи 6,20 за доллар, нарастив потери с начала года до 20%. Распродажа усилилась после преодоления USD/TRY уровня 6,0. Отметим, что проблемы Турции какое-то время могут даже усиливать спрос на российские активы. Однако, как мы не раз замечали ранее, общее повышение волатильности на финансовых рынках в итоге может обернуться бегством от рисковых активов, в числе которых рубль. В сухом остатке получается, что российская валюта, скорее всего, останется под умеренным давлением, сохраняя тренд на снижение к 66 за доллар и 73,5 за евро в перспективе недели, избегая при этом резкого ослабления", - полагают в FxPro.