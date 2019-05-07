Российская валюта имеет возможность частично восстановить позиции - "Нордеа Банк"

"Рубль локально стал более заметно реагировать на движение цен на нефть, что может быть связано с низкой ликвидностью рынка. Российская валюта имеет возможность частично восстановить позиции до конца текущей короткой недели благодаря предстоящему завтра еженедельному размещению ОФЗ. Это будет первое размещение после заседания Банка России, по итогам которого регулятор указал на возможность перехода к снижению ставки уже во втором квартале. Кроме того, сегодня предстоит публикация данных по инфляции за апрель, которые должны подтвердить, что пик по инфляции был пройден в марте и составил 5.3%. Как следствие, мы ожидаем высокого спроса на российские долговые бумаги, что должно поддержать и рубль", - указывают в "Нордеа Банке".