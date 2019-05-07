По нефти ориентируемся на уровни 68-70 долларов/баррель на ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефти в понедельник удалось частично восстановиться к 71 доллару/баррель после разочаровывающих заявлений Д. Трампа о повышении тарифов на ряд китайских товаров вопреки вроде достигнутому прогрессу в переговорах. На помощь пришли слухи о направлении США к берегам Ирана бомбардировщиков и ударной авианосной группы, то есть несколько повысился "градус" геополитической напряжённости, что и способствовало частичному восстановлению нефтяных котировок. Тем не менее, отскок выглядит неустойчивым, мы все же ориентируемся на уровни 68-70 долларов/баррель на ближайшее время", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.