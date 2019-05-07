Сегодня ожидаем сохранения "бокового" движения котировок евробондов ЕМ на снижении "аппетита к риску" - Промсвязьбанк

"Аппетит к риску" вчера несколько снизился на новостях о введение США пошли на китайские товары, в результате чего доходность UST’10 снизилась на 6 б.п. – до 2,47% годовых, а евробонды развивающихся стран продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,38% годовых, Бразилии – на 2 б.п. – до 5,22% годовых, Мексики – снизилась на 1 б.п. – до 4,11% годовых, Турции – осталась на отметке 7,89% годовых. Сегодня ожидаем сохранения "бокового" движения котировок евробондов ЕМ на снижении "аппетита к риску". Вместе с тем расширившиеся кредитные премии к UST и повышательная коррекция цен на нефть поддержат спрос на евробонды ЕМ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.