Сохраняем наш негативный взгляд на евро - БКС

"Европейская валюта в минувший понедельник немного прибавила по отношению к доллару, но по-прежнему остается в рамках нисходящего тренда. Снижение вершин ускорилось с начала марта, отмечая ухудшение настроений, особенно в свете неопределенности относительно Brexit. Мы сохраняем наш негативный взгляд на евро из-за слабости экономики Еврозоны в сравнении с США", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.