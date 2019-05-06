Уже в рамках этой недели "быки" могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи рубль вновь понес потери. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро подтянулся на 0,1%, достигнув 73 рублей. Отметим, что американской валюте удалось закрепиться выше 65 рублей, а данная отметка теперь перешла в разряд поддержек. В результате это может стать сигналом к продолжению роста доллара. Так, уже в рамках этой недели "быки" могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.