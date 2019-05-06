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Главная / Аналитикам / Аналитика / Поддержка на уровне 2550 пунктов индекса Мосбиржи пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции - Промсвязьбанк
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06 мая 2019 года 18:15
Поддержка на уровне 2550 пунктов индекса Мосбиржи пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции - Промсвязьбанк
"Вторую майскую неделю российский фондовый рынок начал со снижения, чему способствовал негативный внешний фон. Так, основным поводом к продажам могло стало общее ухудшение настроений инвесторов и их отношения к высокорисковым активам, чему способствуют опасения относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем. Это привело к падению западных площадок. К вечеру в Европе основные индексы теряли более 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8%. При этом рынок энергоносителей смог практически полностью отыграть утренние потери. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2571 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции Северстали и Аэрофлота, потери которых превысили 2%. Лучше рынка торговались бумаги МосБиржи и "префы" Башнефти, прибавившие 1,1% и 1,3% соответственно. Открытие торгов прошло в "красной" зоне на фоне обострения отношений между США и Китаем. Это спровоцировало волну продаж в наших акциях, а индекс МосБиржи в первой половине торгов вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 2550 пунктов. Однако восстановление цен на нефть и частичный отыгрыш потерь на западных площадках способствовали возвращению покупателей в российские бумаги. В результате к концу сессии рынку удалось скомпенсировать большую часть потерь. При этом "медведям" вновь не удалось изменить техническую картину. Поддержка на уровне 2550 пунктов пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции. Однако, ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу рынка в диапазон 2500 - 2550 пунктов. Отметим, что даже в этом случае говорить о полноценном развороте и начале снижения преждевременно", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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06 мая 2019 года 17:23
Вопреки всем ожиданиям, президент США Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары. При этом последние новости указывали на прогресс в торговых переговорах между двумя ведущими мировыми экономиками, так что заявление главы Белого дома стало... читать дальше
.06 мая 2019 года 15:00
"Замедление прогресса в торговых переговорах между США и Китаем угрожает перерасти в их полное прекращение после того, как американский президент Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины. Достижению компромисса между странами скорее всего препятствует... читать дальше
.06 мая 2019 года 13:33
"Ощущение прогресса в торговых переговорах между США и Китаем оказалось ложным, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Неожиданные новости об ужесточении риторики президента США и намерении ввести новые пошлины на... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:37
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
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