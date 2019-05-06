Поддержка на уровне 2550 пунктов индекса Мосбиржи пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции - Промсвязьбанк

"Вторую майскую неделю российский фондовый рынок начал со снижения, чему способствовал негативный внешний фон. Так, основным поводом к продажам могло стало общее ухудшение настроений инвесторов и их отношения к высокорисковым активам, чему способствуют опасения относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем. Это привело к падению западных площадок. К вечеру в Европе основные индексы теряли более 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8%. При этом рынок энергоносителей смог практически полностью отыграть утренние потери. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2571 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции Северстали и Аэрофлота, потери которых превысили 2%. Лучше рынка торговались бумаги МосБиржи и "префы" Башнефти, прибавившие 1,1% и 1,3% соответственно. Открытие торгов прошло в "красной" зоне на фоне обострения отношений между США и Китаем. Это спровоцировало волну продаж в наших акциях, а индекс МосБиржи в первой половине торгов вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 2550 пунктов. Однако восстановление цен на нефть и частичный отыгрыш потерь на западных площадках способствовали возвращению покупателей в российские бумаги. В результате к концу сессии рынку удалось скомпенсировать большую часть потерь. При этом "медведям" вновь не удалось изменить техническую картину. Поддержка на уровне 2550 пунктов пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции. Однако, ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу рынка в диапазон 2500 - 2550 пунктов. Отметим, что даже в этом случае говорить о полноценном развороте и начале снижения преждевременно", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.