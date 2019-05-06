Трамп вносит раскол в торговые переговоры между США и Китаем - Julius Baer

Вопреки всем ожиданиям, президент США Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары. При этом последние новости указывали на прогресс в торговых переговорах между двумя ведущими мировыми экономиками, так что заявление главы Белого дома стало полной неожиданностью. По оценкам директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона, переговоры между Вашингтоном и Пекином являются главным внешним риском для рынков в 2019 году, тогда как внутренние факторы до сих пор оставались благоприятными.

"Реальные намерения Трампа объяснить довольно сложно, - отмечает эксперт. - С одной стороны, его решение занять более агрессивную позицию могло быть поддержано новыми рекордными значениями американских фондовых индексов и хорошей динамикой американской экономики (что подтверждают, например, опубликованные в пятницу данные по рынку труда). Оно могло также быть обусловлено тактическим желанием оказать давление на Пекин с целью получить дополнительные уступки. Сложившаяся неопределенность усложняет жизнь инвесторам. В краткосрочной перспективе американский фондовый рынок может потерять около 5%, китайский - до 10%. Однако подписание торгового соглашения, которое возможно в ближайшие дни, позволит быстро отыграть потери".

По мнению Ива Бонзона, связанный с торговыми переговорами шок для рынков может иметь долгосрочные фундаментальные последствия, если Пекин выйдет из-за стола переговоров с американцами.

"С начала торгового конфликта между странами и особенно в этом году нашей рабочей гипотезой было ожидание того, что Дональд Трамп в итоге подпишет сделку с КНР, - напоминает эксперт Julius Baer. - Накануне президентских выборов 2020 года он не будет готов рисковать динамикой американской экономики, которая ухудшится уже ближайшей зимой в отсутствие соглашения с Пекином. Если представители Китая не приедут в Вашингтон на следующий раунд переговоров, который запланирован уже на ближайшую среду, на рынках будет сохраняться неопределенность и соответствующая премия за риск. Чем дольше продлится это период неопределенности, тем более сильными будут фундаментальные последствия для корпоративных прибылей в США и тем сильнее они отразятся на котировках. В худшем случае индекс S&P 500 может упасть до 2 400 п., отмеченных в 2018 году. Как мы отмечали ранее, американская экономика становится зависимой больше от колебаний цен на активы, чем от уровня процентных ставок. Продолжение торговой войны с Китаем снизит шансы Трампа на переизбрание на новый срок из-за негативного эффекта для рынков".