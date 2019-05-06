В ближайшие дни ситуация на валютном рынке может быть неустойчивой - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день с активного ослабления, достигая в моменте уровня 65,51 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4605 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,76%, недельная - до 7,90%, а месячная - до 8,08%. После утренней просадки рубль ликвидировал часть своих потерь, чему также способствовала нефть, вернувшаяся выше отметки $70 за баррель. Отечественная валюта продолжает пользоваться тем, что её доходность значительно превосходит многие аналоги в мире, да и возможный развал торговой сделки США и КНР может также принести активизацию торговли между РФ и Китаем, как это уже произошло в первые месяцы торговой войны. В остальном поддержку рублю также оказывает прогноз на снижение ставки ЦБ РФ во II-III кварталах, что притягивает средства на долговой рынок в рамках стратегии "Carry trade". Тем не менее, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке может быть неустойчивой, если Пекин и Вашингтон всё же отправятся по пути более жёсткого торгового противостояния", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.