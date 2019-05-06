Риски начала недели постепенно будут сходить на нет - "НФК-Сбережения"

"Начало текущей недели на российском фондовом рынке проходит в условиях снижения котировок. Индексы РТС и МосБиржи потеряли с открытия торгов около 1%. В этой связи важно понять, исчерпали ли себя негативные факторы, приведшие к указанным изменениям, и есть ли поводы, способные переломить ход событий? Стоит помнить, что начало торговой недели зачастую характеризуется ложными движениями на рынке, после которых наблюдается более сильное движение в противоположную сторону. Таким образом, если в ближайшие сутки просадка котировок в значительной степени будет компенсирована, то активность покупателей может вновь стать преобладающей. Текущая торговая неделя вновь будет укороченной в связи с праздничными выходными, кроме того, на ближайшие дни приходится закрытие реестров под дивиденды у широкого круга компаний. Эти обстоятельства способны оказать сдерживающее влияние на "риск-аппетит" покупателей", - отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.