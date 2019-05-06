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06 мая 2019 года 15:54
Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи составляет 2550-2580 пунктов - БКС
"Межпраздничная короткая неделя началась с резкого снижения "риск-аппетитов" на финансовых рынках. Твит Трампа о слишком медленном движении к заключению торговой сделки США с Китаем в условиях, когда уже звучала информация о высокой степени готовности сторон к заключению, стал "ушатом холодной воды для быков". Рисковые активы, в том числе нефть, продемонстрировали резкое снижение, однако в течение понедельника динамика котировок стабилизировалась, и Brent вернула позиции выше $70. На наш взгляд, столь скорое восстановление в нефти показывает, что страхи инвесторов относительно провала торговой сделки серьезно преувеличены. Маловероятно, что твит Трампа был нацелен на разрушение достигнутого прогресса в течение целого десятка раундов переговоров. Очередной "сюрприз" из арсенала твиттер-дипломатии главы США мог появиться как в связи с внутриполитической повесткой (в Штатах начинается предвыборная кампания), так и иметь целью давление на КНР по вопросам, в которых Пекин может до последнего проявляет неуступчивость, а хозяин Белого дома, напротив, стремится получить в них максимально благоприятную для себя позицию. Да и в целом за последние годы рынки уже привыкли к своеобразной твиттер-дипломатии американского лидера, которая вполне соответствует его реноме жесткого переговорщика и политика, способного на неожиданные и неординарные ходы. Мы считаем, что с "торгового фронта" в ближайшие дни могут поступить позитивные вести, которые могут диаметрально развернуть настроения на рынках. Нефть Brent может вернуться в зону $70,5-71,7 - стабилизация "аппетитов к риску", сохранение высокой напряженности в Ливии и Венесуэле, усиление санкций США в отношении иранского экспорта нефти, а также ожидания продления сделки по сокращению нефтедобычи поддержат стоимость сырья. Курс рубля на предстоящей неделе, по нашим оценкам, будет формироваться в диапазоне 64,7-65,8 за доллар, прогнозный диапазон по индексу МосБиржи составляет 2550-2580 пунктов", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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06 мая 2019 года 17:23
Вопреки всем ожиданиям, президент США Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары. При этом последние новости указывали на прогресс в торговых переговорах между двумя ведущими мировыми экономиками, так что заявление главы Белого дома стало... читать дальше
.06 мая 2019 года 15:00
"Замедление прогресса в торговых переговорах между США и Китаем угрожает перерасти в их полное прекращение после того, как американский президент Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины. Достижению компромисса между странами скорее всего препятствует... читать дальше
.06 мая 2019 года 13:33
"Ощущение прогресса в торговых переговорах между США и Китаем оказалось ложным, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Неожиданные новости об ужесточении риторики президента США и намерении ввести новые пошлины на... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:37
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
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