Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи составляет 2550-2580 пунктов - БКС

"Межпраздничная короткая неделя началась с резкого снижения "риск-аппетитов" на финансовых рынках. Твит Трампа о слишком медленном движении к заключению торговой сделки США с Китаем в условиях, когда уже звучала информация о высокой степени готовности сторон к заключению, стал "ушатом холодной воды для быков". Рисковые активы, в том числе нефть, продемонстрировали резкое снижение, однако в течение понедельника динамика котировок стабилизировалась, и Brent вернула позиции выше $70. На наш взгляд, столь скорое восстановление в нефти показывает, что страхи инвесторов относительно провала торговой сделки серьезно преувеличены. Маловероятно, что твит Трампа был нацелен на разрушение достигнутого прогресса в течение целого десятка раундов переговоров. Очередной "сюрприз" из арсенала твиттер-дипломатии главы США мог появиться как в связи с внутриполитической повесткой (в Штатах начинается предвыборная кампания), так и иметь целью давление на КНР по вопросам, в которых Пекин может до последнего проявляет неуступчивость, а хозяин Белого дома, напротив, стремится получить в них максимально благоприятную для себя позицию. Да и в целом за последние годы рынки уже привыкли к своеобразной твиттер-дипломатии американского лидера, которая вполне соответствует его реноме жесткого переговорщика и политика, способного на неожиданные и неординарные ходы. Мы считаем, что с "торгового фронта" в ближайшие дни могут поступить позитивные вести, которые могут диаметрально развернуть настроения на рынках. Нефть Brent может вернуться в зону $70,5-71,7 - стабилизация "аппетитов к риску", сохранение высокой напряженности в Ливии и Венесуэле, усиление санкций США в отношении иранского экспорта нефти, а также ожидания продления сделки по сокращению нефтедобычи поддержат стоимость сырья. Курс рубля на предстоящей неделе, по нашим оценкам, будет формироваться в диапазоне 64,7-65,8 за доллар, прогнозный диапазон по индексу МосБиржи составляет 2550-2580 пунктов", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.