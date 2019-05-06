Ближе к закрытию торгов акциями негативные настроения и распродажи могут усилиться - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива всю первую половину дня провели на отрицательной территории, хотя никаких панических распродаж не видно. Рублёвый индекс "Московской Биржи" снизился на 0,9%, до 2560 пунктов. Валютный РТС в первой половине дня упал на 1% и торгуется в районе 1235 пунктов. Ближе к закрытию торгов негативные настроения и распродажи могут усилиться. С учётом роста политических рисков и предстоящих праздников российским инвесторам лучше частично фиксировать длинные позиции и точно не увеличивать долю рисковых активов. Всё самое важное произойдёт в четверг и пятницу, когда в России будет выходной.

Техническая картина по индексу "Московской Биржи" пока выглядит нейтрально, но более существенная фиксация прибыли может начаться в любой момент. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения вплоть до сильного уровня поддержки в 2450 пунктов", - предупреждает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.