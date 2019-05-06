Провал торговых переговоров между США и Китаем не в интересах Трампа - Julius Baer

"Замедление прогресса в торговых переговорах между США и Китаем угрожает перерасти в их полное прекращение после того, как американский президент Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины. Достижению компромисса между странами скорее всего препятствует требование Вашингтона о введении механизма соблюдения договоренностей как условия сделки. Китай пригрозил выйти из переговоров с Вашингтоном, и улучшение макроэкономической ситуации в стране значительно повышает силу этой угрозы. Мы по-прежнему считаем, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога. Тем не менее, в ближайшие недели можно ждать усиления враждебной риторики и новых угроз, прежде чем снова сесть за стол переговоров", - указывает главный экономист по Германии Julius Baer Дэвид Коль.