Рынки напуганы очередными протекционистскими нападками президента США на Китай - БКС

После открытия вверх пара USD/RUB перешла к активному снижению, вернувшись к минимумам предыдущей сессии и торгуясь сейчас в небольшом плюсе, комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB также стартовала в "зеленой зоне", но затем начала активно сдавать позиции, неся сейчас символические потери.

"Рубль открылся недалеко от установленных в конце прошлой неделе месячных минимумов, реагируя на значительное ухудшение внешнего фона, - указывает специалист БКС. - Распродажи глобальных рисковых активов были вызваны очередными протекционистскими нападками президента США на Китай. Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары, будучи недовольным затягиванием торговых переговоров. Несмотря на то, что данный выпад может быть всего лишь инструментом давления на Китай с целью получения каких-либо дополнительных преференций для США, рынки напуганы новой эскалацией данной проблемы. Дело в том, что ранее обе стороны давали сигналы, свидетельствующие о том, что переговорный процесс близок к финальной стадии заключения всеобъемлющей сделки. Поэтому признаки того, что это далеко не так, вызвали волну распродаж на мировых рынках. Однако, несмотря на снижение нефти и валют развивающихся стран, рубль после негативного открытия начал активно восстанавливаться, отыграв почти все потери к валютной корзине. Скорей всего, на предыдущих сессиях он был излишне перепродан и теперь корректирует данный дисконт. Правда, кроме рыночной нестабильности, на фоне антироссийской риторики, связанной с венесуэльским кризисом, возросли санкционые риски, однако пока данная тема не оказывает ощутимого влияния на отечественные активы".