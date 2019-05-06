Торговый конфликт США и Китая охлаждает оптимизм в сырьевом секторе - Julius Baer

"Ощущение прогресса в торговых переговорах между США и Китаем оказалось ложным, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Неожиданные новости об ужесточении риторики президента США и намерении ввести новые пошлины на китайские товары в самые короткие сроки сильно ударили по оптимистичным настроениям на рынке. Как следствие, высокорисковые активы в понедельник утром демонстрировали снижение на торгах в Европе. Нефть и медь подешевели примерно на 2% на открытии торгов, тогда как золото выросло в цене, вновь подтвердив свой статус безопасного актива.

С начала года улучшение настроений было ключевым драйвером роста сырьевого рынка и, в особенности, нефти. Экономическая конъюнктура во многих странах демонстрирует признаки стабилизации или роста, однако ситуация в мире в целом пока не позволяет сырьевому сектору перейти к однозначному тренду на рост или снижение цен. Предложение товаров держится на высоком уровне, тогда как спрос остается слишком слабым, чтобы создать риски формирования дефицита на рынке. Кроме того, неопределенность поддерживают многочисленные факторы, включая те же торговые переговоры США и Китая, перспективы введения новых мер поддержки экономики КНР и напряженность вокруг Ирана".

По мнению Норберта Рюкера, новости об угрозах американской администрации в контексте торговых переговоров с Пекином позволяют сохранять нейтральный взгляд на сырьевой сектор. Для рынка нефти это означает, что Китай может вступить в конфронтацию с США и продолжить покупки иранской нефти несмотря на возможное ужесточение американских санкций.