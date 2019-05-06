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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый конфликт США и Китая охлаждает оптимизм в сырьевом секторе - Julius Baer
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06 мая 2019 года 13:33
Торговый конфликт США и Китая охлаждает оптимизм в сырьевом секторе - Julius Baer
"Ощущение прогресса в торговых переговорах между США и Китаем оказалось ложным, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Неожиданные новости об ужесточении риторики президента США и намерении ввести новые пошлины на китайские товары в самые короткие сроки сильно ударили по оптимистичным настроениям на рынке. Как следствие, высокорисковые активы в понедельник утром демонстрировали снижение на торгах в Европе. Нефть и медь подешевели примерно на 2% на открытии торгов, тогда как золото выросло в цене, вновь подтвердив свой статус безопасного актива. С начала года улучшение настроений было ключевым драйвером роста сырьевого рынка и, в особенности, нефти. Экономическая конъюнктура во многих странах демонстрирует признаки стабилизации или роста, однако ситуация в мире в целом пока не позволяет сырьевому сектору перейти к однозначному тренду на рост или снижение цен. Предложение товаров держится на высоком уровне, тогда как спрос остается слишком слабым, чтобы создать риски формирования дефицита на рынке. Кроме того, неопределенность поддерживают многочисленные факторы, включая те же торговые переговоры США и Китая, перспективы введения новых мер поддержки экономики КНР и напряженность вокруг Ирана". По мнению Норберта Рюкера, новости об угрозах американской администрации в контексте торговых переговоров с Пекином позволяют сохранять нейтральный взгляд на сырьевой сектор. Для рынка нефти это означает, что Китай может вступить в конфронтацию с США и продолжить покупки иранской нефти несмотря на возможное ужесточение американских санкций.
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06 мая 2019 года 17:23
Вопреки всем ожиданиям, президент США Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары. При этом последние новости указывали на прогресс в торговых переговорах между двумя ведущими мировыми экономиками, так что заявление главы Белого дома стало... читать дальше
.06 мая 2019 года 15:00
"Замедление прогресса в торговых переговорах между США и Китаем угрожает перерасти в их полное прекращение после того, как американский президент Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины. Достижению компромисса между странами скорее всего препятствует... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:37
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Китайский рынок резко падает в понедельник. Цены на нефть резко падают в понедельник. читать дальше
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