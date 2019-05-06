Мы не ожидаем существенных движений в рубле в ближайшие дни - Банк "Санкт Петербург"

"В понедельник утром рубль снижается вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне глобального бегства из риска. Снижение торговой активности в период праздников (1-3 мая), а также усиление санкционной риторики со стороны США повысило давление на российскую валюту на прошлой неделе. Сегодня рубль торгуется около 65,2 руб./$. Мы не ожидаем существенных движений в рубле в ближайшие дни. Прогресс в переговорах США и Китая может восстановить аппетит инвесторов к риску, что окажет поддержку и российской валюте", - комментируют аналитики Банка "Санкт Петербург".