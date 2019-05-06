После праздников рубль имеет шансы восстановить потерянные позиции в основных валютных парах - "Нордеа Банк"

"В целом с начала мая рубль демонстрирует более слабую динамику относительно валют аналогов (-0,7% - потери рубля в паре с долларом, -0,5% - снижение индекса валют развивающихся стран от JP Morgan), что мы скорее связываем с фактором низкой ликвидности в период майских праздников, чем с фундаментальными вызовами для российской валюты. Геополитические факторы временно находятся на втором плане. Прошедшие 1 мая слушания в Сенате США с участием генерального прокурора г-на Барра о расследовании обстоятельств президентской кампании Трампа 2016 года и о предполагаемом вмешательстве России в данные процессы были восприняты российским рынком нейтрально. Страновая риск-премия снизилась до отметки 127 пунктов, что соответствует уровням 2 квартала 2018 года до эскалации санкционных рисков. В рамках текущей короткой недели ключевой темой для рубля останется ситуация вокруг переговоров между США и Китаем и реакция нефти на обозначенные события. При сохранении относительно нейтрального внешнего фона по окончании праздников и связанной с ними низкой ликвидности на рынке рубль имеет шансы восстановить потерянные позиции в основных валютных парах", - полагают в "Нордеа Банке".