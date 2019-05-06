Главный тренд начала недели - это переход на безопасные активы - FxPro

Дональд Трамп, неожиданно для рынков, повысил пошлины на ряд китайских товаров до 25%. Это стало шоком для трейдеров глобального рынка, которые приготовились к благополучному разрешению ситуации, отмечают в аналитическом отделе FxPro.

"Теперь главный тренд начала недели - это переход на безопасные активы, а потому USD/RUB успела подняться до 65.50 (области максимумов апреля) - и это явно не предел. EUR/RUB также прибавляет с начала дня 23 копейки до 73.17, приближаясь к пикам прошлого месяца. Аналогичные причины давят и на нефть, график которой уходит под $69 (ниже 200-дневной скользящей средней), теряя около 2% и увлекая за собой рубль. При этом, Россия намерена наращивать продажи газа в Китай, а Саудовская Аравия уже успела снизить отпускные цены на свое "черное золото". Все эти факторы вызывают давление на котировки энергоресурсов, возвращая на повестку дня вопрос перепроизводства нефти", - указывают эксперты FxPro.

Трейдерам, которые собираются торговать рублем на этой неделе, по мнению аналитиков FxPro, следует обратить внимание на поведение других валют развивающихся стран: "Показательно, что весьма стабильный китайский юань провалился на 1.3% - максимально резко за 3 года. Турецкая лира вернулась к снижению, обновив минимумы с октября, а австралийский доллар провалился с утра до 0.6960. Эти валюты являются хорошим индикатором настроений инвесторов относительно перспектив глобальной и китайской экономики. Например, за последние 15 лет AUD/USD снижалась ниже 0.7000 только на пике серьезных рыночных страхов".